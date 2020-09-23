الخزانة الأمريكية تبيع سندات 5 سنوات بأعلى من المتوسط

باعت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، سندات أجل 5 سنوات بقيمة 53 مليار دولار، حيث جاء الطلب أعلى من المتوسط، بعد أن باعت أمس سندات أجل عامين بقيمة 52 مليار دولار.

وبلغ سعر العائد على السندات الخمسية 0.275% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.52 مرة.

كانت وزارة الخزانة باعت الشهر الماضي سندات مدتها خمس سنوات بقيمة 51 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 0.298% ومعدل التغطية 2.71 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح، وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات الخمسية 2.49 مرة.