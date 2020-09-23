عبدالعال: وزارة السياحة عليها مخاطبة المملكة للإعلان عن جميع الضوابط

السيسى: لا يمكن للشركات الترويج لأى برنامج دون معرفة الاشتراطات

على الرغم من إعلان المملكة العربية السعودية، أمس، عن مواعيد العمل بالعمرة للموسم الحالى، وتحديد الأول من نوفمبر كموعد لبدء تنفيذ العمرة للمعتمرين من خارج المملكة فإن أصحاب شركات السياحة يرون أنه لا يوجد أى جديد بشأن هذه الضوابط، ولا يمكن لأى شركة سياحة أن تتخذ خطوات لبدء الموسم الجديد، من حيث عمل برامج أو الترويج لها.

أكد إيهاب عبدالعال، صاحب إحدى شركات السياحة، أنه لا يمكن التنبؤ بكيفية سير عمل برامج العمرة للمعتمرين من الخارج هذا الموسم، لأنه من المؤكد أنه ستكون هناك إجراءات وقائية ستغير من نظام العمل المعتاد عليه كل عام من حيث إجراءات السكن، أو الانتقالات.

وطالب عبدالعال وزارة السياحة، بأن تخاطب وزارة الحج السعودى للإفادة بطريقة التنفيذ والأعداد المسموح بها بالنسبة لمصر، وكذلك موعد بدء توثيق العقود.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أنه تم صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442، الموافق 4 أكتوبر 2020، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك عبر أربع مراحل.

وتتمثل المرحلة الرابعة فى السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوى، عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

ونوهت وزارة الداخلية بأن المراحل المعلن عنها فى هذا البيان ستخضع للتقييم بشكل مستمر، وحسب مستجدات الجائحة، ومن المقرر أن يتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق «اعتمرنا»، الذى ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

يقول باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إنه من غير المعلوم حتى الآن كيف سيسير نظام العمل فى برامج العمرة الخارجية، مضيفا أن إجراءات ونظام العمل، والضوابط الفعلية لم تعلن حتى الآن وغير واضحة، ولذلك من الصعب أن تبدأ أى شركة فى العمل بالشكل الرسمى، إلا مع ظهور كل الضوابط.

وتابع السيسى أنه من المؤكد أن السعودية ستطالب بعمل تحليل الـpcr لكل معتمر قبل القدوم إلى المملكة، وهو ما سيزيد من التكلفة على المعتمرين، وأيضا سيؤدى إلى تراجع الأعداد، متوقعا أن ترتفع تكلفة البرامج مع اتباع الإجراءات الاحترازية، وكذلك ارتفاع تكلفة السكن، مع اتخاذ إجراءات للحد من الاختلاط سيترتب عليها انخفاض أعداد المعتمريين فى السكن، وكذلك بالنسبة للطيران.

ويؤكد السيسى أن ضوابط العمرة لهذا الموسم ستختلف عن أى عام، لذلك على الشركات أن تنتظر حتى تعرف كيف ستعمل.