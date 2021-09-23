 مصدر عسكري ليبي: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة - بوابة الشروق
الخميس 23 سبتمبر 2021 12:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

مصدر عسكري ليبي: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة

هديل هلال
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 11:52 ص | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 11:52 ص

أفادت وكالة «تاس» الروسية، بأن المشير خليفة حفتر، بعد تعليقه مهامه كقائد الجيش الوطني الليبي، سيعلن قريبا عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

ونقلت الوكالة، اليوم الخميس، عن مصدر عسكري قوله: «سيعلن المشير خليفة حفتر في الأيام القليلة القادمة عن خططه للترشح إلى منصب رئيس ليبيا في الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر».

ويأتي ذلك بعد يوم من تعليق «حفتر» مهامه العسكرية رسميًا، وتكليفه رئيس الأركان العامة، الفريق عبد الرزاق الناظوري، بمهام القائد العام لـ«الجيش الوطني» لمدة ثلاثة أشهر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك