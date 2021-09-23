وجّه المجلس القومي للمرأة الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار؛ لاستجابته الفورية لطلب المجلس بتحقيق حلم الطالبة أميرة شعبان، بنت قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والحاصلة على الثانوية العامة منازل بتفوق، وتخصيص منحة مجانية لها بكلية الطب جامعة الفيوم تغطي جميع سنوات الدراسة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس - في بيان أصدرته اليوم الخميس - عن شكرها للدكتور خالد عبد الغفار لدعمه للفتاة المتفوقة وتحقيق حلمها لتكون طبيبة، قائلة "إن الدولة المصرية تؤكد كل يوم أنها تقف بجانب بناتها وأبنائها وتدعم المتفوقين منهم، بدعم من قيادة سياسية حكيمة تؤمن بهم وتمهد لهم الطريق لمستقبل مشرق، لينطلقوا ويثبتوا جدارتهم في جميع المجالات".

كما أعربت عن فخرها بهذه الفتاة البطلة التي تحدت كل الصعاب لكي تتمكن من تحقيق حلمها ولم تستسلم لأي ظروف وكانت أكبر وأعظم من أي تحديات، مؤكدة أنها نموذجا مشرفا نفخر به جميعًا متمنية لها مزيد من النجاح والتفوق.

وكان المجلس القومي للمرأة قد تابع ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عن إحدى الفتيات بأنها قد التحقت بفصول محو الأمية وأكملت دراستها وتفوقت في جميع المراحل الدراسية حتى وصلت إلى مرحلة الثانوية العامة، واستطاعت الحصول على نسبة 94% وتمكنت من الالتحاق بكلية الطب جامعة الفيوم، لكن لعدم قدرة أسرتها على تحمل مصاريف الكلية ناشدت بالحصول على منحة مجانية خلال السنوات الدراسية، وقد قامت الدكتورة مايا مرسي بالتواصل تليفونياً مع الدكتور خالد عبد الغفار لشرح حالة الفتاة، وعلى الفور وجه الوزير تعليماته بتحمل مصاريف الطالبة خلال سنوات التحاقها بالكلية.