محافظ أسوان يتابع فعاليات مبادرة قرية بلا إدمان

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات مبادرة "قرية بلا إدمان"، التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي داخل قرية الكفور بمركز كوم أمبو.

وأكد المحافظ، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج من خلال تكثيف جهود التوعية للوقاية من تعاطي المخدرات ورفع الوعي الأسري بخطورة هذه المشكلة وآثارها السلبية على المجتمع.

وشملت فعاليات المبادرة المرور الميداني داخل 27 نجعا وقرية تابعة للقاء العاملين بالورش والمحلات التجارية والصيدليات والجمعيات الأهلية، وسائقى السيارات الملاكي والأجرة والتوك توك، بالإضافة إلى تنظيم 4 ندوات تثقيفية استهدفت مختلف الشرائح العمرية وخاصة من الشباب والنشء؛ وذلك لتصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بخطورة إنتشار الإدمان بأشكاله وأنواعه، علاوة على التعريف بأسلوب وكيفية العلاج منه بالمجان وفي سرية تامة عن طريق الاتصال بالخط الساخن (16023).