وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره الصيني تعزيز التعاون

بحث الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع وانج يي مستشار الدولة وزير خارجية الصين علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التغير المناخي، وأكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة من أجل تحقيق التنمية الخضراء والمستدامة.

كما بحثا الشراكة والتعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى استضافة دولة الإمارات لـ"إكسبو 2020 دبي" في الأول من أكتوبر المقبل، ودعم الصين الكامل لدولة الإمارات خلال استضافتها لهذا الحدث العالمي البارز.