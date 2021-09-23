المفوضية العراقية تدعو إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية

دعا رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق القاضي جليل عدنان خلف، اليوم الخميس، العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال خلف، للصحفيين في بغداد اليوم، إن مفوضية الانتخابات العراقية تعمل على أن تكون الانتخابات المقبلة ناجحة وهي أمانة في أعناق مجلس المفوضية، متمنيا أن تكون المشاركة واسعة للناخبين المسجلين.

وأكد أن مفوضية الانتخابات لديها التزام بإعلان نتائج أولية للانتخابات خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز الانتخابية، وكذلك لديها التزامات بالنظر في جميع الشكاوى من قبل الناخبين والمرشحين والتحقيق فيها.

وقال خلف إن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون مشابهة للانتخابات التي جرت 2018 وستكون عادلة ونزيهة.