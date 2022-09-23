الشركات الألمانية تسعى لتوقيع عقود طويلة المدى لاستيراد الغاز من الدول العربية

يرافق مسؤولو العديد من الشركات الألمانية المستشار أولاف شولتس في جولته العربية مطلع الأسبوع المقبل، لتوقيع عدد من العقود طويلة المدى لاستيراد الغاز الطبيعي والهيدروجين من دول المنطقة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن شولتس سيبدأ غدا جولة تستمر يومين وتشمل السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، يرافقه العديد من مسؤولي الشركات الكبرى.



ونقلت بلومبرج للأنباء عن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الألمانية القول إن جولة شولتس المقبلة هي الأحدث في سلسلة تحركات الحكومة الألمانية لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات الروسية التي تقلصت بشدة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي.



وستكون السعودية المحطة الأولى في جولة شولتس حيث يلتقي مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان. وفي يوم الأحد ينتقل شولتس إلى الإمارات العربية المتحدة ثم قطر قبل العودة مساءا إلى برلين.



وقال المسؤول الألماني إن برلين تجري "محادثات بناءة" مع السعودية بشأن عقود طويلة المدى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. ولم يقدم المسؤول أي تفاصيل إضافية بشأن العقود أو الشركات الألمانية التي ستكون طرفا في هذه العقود.



وأضاف المسؤول أن شولتس سيناقش مع المسؤولين الخليجيين في العواصم الثلاثة مقترحات وضع حد أقصى لسعر شراء النفط الخام الروسي الروسي، باعتبار الدول العربية الثلاث شركاء مع روسيا في تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط.