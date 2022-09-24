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أعلنت قوات الأمن اليمني، اليوم الجمعة، أنها داهمت موقعا لتنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت شرطة أبين في بيان، إن "قوات الأمن داهمت اليوم الجمعة موقعاً جديداً للعناصر الإرهابية (تنظيم القاعدة) بالقرب من وادي عومران بالمنطقة الوسطى بالمحافظة، بعد ورود معلومات دقيقة عن الموقع المستهدف".

وأضاف البيان أن "القوات عثرت خلال حملة المداهمة على أحزمة ناسفة وعبوات شديدة الانفجار كانت معده لاستخدامها في العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية".

وختم البيان قائلا إن "القوات المشتركة تواصل حملتها الأمنية على مواقع التنظيمات الإرهابية بوتيره عالية".

والشهر الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً انطلاق عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لمكافحة التنظيمات الإرهابية في محافظة أبين.

وفي السادس من الشهر الجاري، سقط 22 قتيلا من عناصر قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، في هجوم لتنظيم القاعدة على نقطة أمنية بالمحافظة ذاتها.

وسبق أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي قبل أيام، سيطرته على أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في أبين.

يشار إلى أن تنظيم القاعدة ما زال يتواجد في عدد من محافظات اليمن، مستغلا الضعف الأمني والظروف الناجمة عن الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ ثماني سنوات.