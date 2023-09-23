اليمن: انطلاق حملة تطعيم متكاملة بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية

أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان في عدن باليمن، بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، حملة التطعيم المتكاملة ضد الحصبة والحصبة الألمانية وفيتامين "أ" وفيروس كورونا، وتهدف هذه الجهود المشتركة لمكافحة التفشي المتكرر للحصبة والحصبة الألمانية وانتشارهما في اليمن.



وانطلقت حملة التطعيم المتكاملة، التي ستستمر لمدة ستة أيام، اليوم السبت، وستستهدف 082ر267ر1 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرا في 121 مديرية في 13 محافظة.وسيتخلل الحملة تزويد لقاحات فيروس كورونا للفئات ذات الأولوية العالية في المواقع الثابتة والمؤقتة.



وسيشارك في الحملة 3025 فريقا طبيا يتألف من 847 فريقا ثابتا و2178 فريقا متنقلا ولمدة لا تقل عن ستة أيام.



وفي هذا الصدد، أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، أرتورو بيسيجان، وممثل اليونيسف في اليمن، بيتر هوكينز، عن التزامهما بهذه الجهود المشتركة.



من جهته، حذر هوكينز من أن "الحصبة قد تكون قاتلة، ولكن تطعيم الأطفال ضدها كفيل بإنقاذ حياتهم. فاللقاح آمن وفعّال". ويجدد هوكينز دعوته للجميع "للمشاركة والتأكد من تطعيم كل طفل يتراوح عمره بين 6 أشهر و5 سنوات".



ويأتي تدشين هذه الحملة بفضل الدعم المقدم من التحالف العالمي للقاحات والتحصين، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي. وبفضل هذه المساعدة، تمكنت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في اليمن والحكومة اليمنية من تعزيز التحصين الروتيني، والحد من عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة لقاحية، وحماية السكان الضعفاء، ومنع تفشي هذه الأمراض في المستقبل.



وتعمل منظمة الصحة العالمية واليونيسف في اليمن بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية والشركاء والمجتمعات لضمان إنجاح هذه الجهود المشتركة.



وتسعى منظمة الصحة العالمية واليونيسف - من خلال توحيد جهودهما ومواردهما – إلى زيادة التغطية باللقاحات، وحماية المجتمعات الضعيفة، ومنع تفشي الأمراض المعدية في المستقبل.