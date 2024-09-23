اتحاد الكرة يكشف عن خطته للبحث عن مواهب في جميع محافظات مصر

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كشف علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، مساء اليوم الإثنين، خطة الجبلاية في البحث لاختيار المواهب بجميع محافظات مصر.

المدير الفني لاتحاد الكرة صرح خلال فاعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بتطوير قطاعات الناشئين والبراعم:" سيتم اختيار 27 طاقما فنيا من 27 منطقة التابعة لاتحاد الكرة من أجل البدء فى اختيار والبحث عن مواهب، كما سيتم تدريب هؤلاء الأطقم من المدربين والخبراء التابعين للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

أضاف:" عدد الممارسين لكرة القدم من البراعم يصل إلى 66 ألف لاعب مقيد، وهذا رقم ضعيف وضئيل بالمقارنة بعدد السكان فى مصر والشباب".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن في مؤتمر صحفي بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي والشركة المتحدة للرياضة عن مشروع تطوير الكرة المصرية لقطاعات الناشئين والبراعم، وانطلاق التصور الجديد لدوري الأكاديميات.