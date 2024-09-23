 أبو الغيط: التصعيد الإسرائيلي اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية ويهدد بتفجير الوضع الإقليمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط: التصعيد الإسرائيلي اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية ويهدد بتفجير الوضع الإقليمي

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 10:28 م | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 10:28 م

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، بأشد العبارات الغارات والعمليات الإسرائيلية الموسعة ضد لبنان، والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى وإصابة الآلاف.

وأكد الأمين العام أن هذا التصعيد الخطير يُمثل اعتداء صارخاً على السيادة اللبنانية ويُهدد بتفجير الوضع الإقليمي على نحو ستكون تبعاته مؤلمة على الجميع.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة عن أبو الغيط قوله إن العالم، وبخاصة القوى الكبرى ذات التأثير، عليها تحمل مسئولياتها نحو وقف هذا الانزلاق الكارثي نحو الحرب الإقليمية الذي تدفع إليه القيادات الإسرائيلية لأهداف ذاتية، وغايات سياسية.

ودعا أبو الغيط مجلس الأمن لممارسة دوره والاضطلاع بمسئولياته نحو حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أنه لابد من التحرك الآن لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي، إذ لا يُمكن تكرار مأساة غزة في لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أكد مجدداً علي تضامن الجامعة العربية الكامل مع لبنان في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية.

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