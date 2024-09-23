تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي: تفحم ديكورات مسلسلات حق عرب وجودر وجعفر العمدة

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة حريق نشب داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى أن الحريق بدأ في مجموعة من الأخشاب والديكورات داخل لوكيشن تصوير بالحي الشعبي، دون إصابات إلى الآن.

وتابعت التحريات أن النيران تسببت في تفحم مجموعة من الديكورات الخاصة بالأعمال الفنية والمكونة من الاخشاب لتصوير المسلسلات والأفلام تحديدا مسلسلات رمضان 2025، وأبرزها مسلسل حق عرب وجودر وجعفر العمدة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ10 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه استراتيجية لمحل الحريق. كما انتقل 7 سيارات إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وجار السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.