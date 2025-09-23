أطلق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، بدء تشغيل توسعات محطة مياه الشرب ببلقاس "أبو عرصة"، بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعة التي رفعت الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 34 ألف متر مكعب يوميًا، ما يسهم في تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأكد المحافظ أن بدء التشغيل يأتي تتويجًا للجهود المتواصلة التي بذلتها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى متابعته المستمرة على مدار الأسابيع الماضية لنسب تنفيذ الأعمال، وشدد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للوصول إلى هذه المرحلة، بهدف التغلب على نقص المياه في بعض المناطق.

وأوضح أن تشغيل المحطة يمثل خطوة هامة ضمن مشروعات دعم مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتي تُعد من أولويات الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتذليل العقبات واستكمال مشروعات البنية الأساسية.

وأشار إلى أن التوسعات رفعت الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطة مياه "أبو عرصة" إلى 102 ألف متر مكعب يوميًا، وأن الكميات المضخّة تغطي قرى مركز بلقاس وتزيد من ضغوط المياه بها، كما تخدم بعض قرى مركزي نبروه وطلخا، ضمن خطة مواجهة نقص المياه في هذه المناطق.





