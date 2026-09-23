محافظ أسوان: إزالة خزان صرف صحي مخالف تسبب في تسريب المياه بنجع السايح

قال المهندس أسامة رزق داود، نائب محافظ أسوان، إن الوحدة المحلية بمدينة البصيلية التابعة لمحافظة أسوان، تلقت شكاوى من بعض أهالي نجع السايح، بشأن رصدهم لتسرب المياه أسفل منازلهم، واشتباههم في أن المصدر هو خزانا صرف صحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل الأبعاد»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الوحدة المحلية تحركت لموقع الشكوى، واتخذت إجراءات عاجلة بإيقاف الصرف عن الخزانين محل الاشتباه، حتى تشكل لجنة فنية لبحث موقف التسريبات وأسبابها.

وأشار إلى توجيه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتشكيل لجنة فنية موسعة، من كلية الهندسة، نقابة المهندسين، الوحدة المحلية، شركة المياه، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الصحة، وغيرهم.

وأوضح تكليف اللجنة لشركة المياه بفحص الوصلات الداخلية لمياه الشرب والصرف الصحي بالنجع، وهو ما نفذته الشركة مؤكدة سلامتها وعدم وجود أي تسريبات بها، بالإضافة إلى فحص 4 خزانات للصرف الصحي في محيط المنطقة المتضررة.

وتابع أن الفحص أسفر عن رصد خزان أُنشئ بطريقة مخالفة للمواصفات وتمت إزالته، مضيفًا أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للبصيلية فحصت الأخرى، وتم إعداد تقرير من المكتب الاستشاري المعني بحالتها الفنية مؤكدًا مطابقتهم للمواصفات.

وأشار إلى أن المنطقة المتضررة بدأت بالجفاف بعد إزالة الخزان المخالف، ومضيفًا أنه يُجرى حاليًا العمل على إدخال الصرف الصحي للمدينة، والذي يتوقع الانتهاء منه خلال العام المالي القادم، بعدما تجاوزت نسبة تنفيذ المشروع 65%.

وبشأن المنازل المتضررة، ذكر داود أن اللجنة رصدت تضرر منزلين وأخطرت الجهات المعنية لبدء أعمال الترميم، مشيرًا إلى إخلاء أحدهما، بينما لم تتطلب حالة الآخر ذلك.