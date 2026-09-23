صحة المنيا تطلق برنامجًا تدريبيًا لتطبيق «منهجية التحسين اليابانية 5S» بالمنشآت الصحية

أعلنت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه في إطار سعيها المستمر لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين بيئة العمل، أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنيا برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول «منهجية التحسين اليابانية 5S»، وذلك مساء أمس بمقر المركز الطبي الغربي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتنفيذًا لتعليمات ومتابعة الدكتورة الشيماء علي طه، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتورة رشا عادل، مدير إدارة سلامة المرضى بالمديرية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى رفع وعي العاملين بفرق سلامة المرضى بمتطلبات تنفيذ مشروعات التحسين باستخدام المنهجية اليابانية 5S «الخمس تاءات»، لتحسين بيئة العمل وتقليل الهدر ورفع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

واستهدف البرنامج فرق سلامة المرضى بالإدارات الصحية والمستشفيات، حيث حضر التدريب 34 منسقًا من فرق سلامة المرضى.

وجاءت توصيات التدريب باختيار مركز أو وحدة صحية بكل إدارة، وعدد من الأقسام بكل مستشفى، لتنفيذ منهجية التحسين، على أن يتولى تقديم المادة العلمية والتدريب العملي عضو من فريق سلامة المرضى.

وتؤكد مديرية الشؤون الصحية بالمنيا أن هذا البرنامج التدريبي يمثل حلقة ضمن سلسلة متصلة من الخطط التطويرية التي تستهدف تغطية كافة المنشآت الطبية على مستوى المحافظة تباعًا.