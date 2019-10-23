الإسماعيلي يواجه الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية لتعويض الإخفاق المحلي

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الدور ثُمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بمواجهة النادي الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي، في تمام الساعة السابعة مساءًا.

يسعى الإسماعيلي المتعثر في الدوري الممتاز، إلى تعويض إخفاقه المحلي بالوصول إلى أبعد مدى في كأس محمد السادس، حيث تراجع "الدراويش" للمركز 9 في الدوري المصري، برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمتين.

ومن جانبه قال مدرب الإسماعيلي، الصربي ميودراج يشيتش، إنه عكف خلال الفترة الماضية على دراسة الفريق الإماراتي للوقوف على نقاط قوته وضعفه، كما سيستغل خبرته السابقة في العمل بالامارات.

وأضاف: "هدفي الأساسي تحقيق فوز نضمن من خلاله الصعود إلى الدور التالي للبطولة، لنتجنب مفاجآت لقاء العودة الذي سيقام على ملعب المنافس، سأعتمد على ما أملكه من خبرات في كرة القدم الإماراتية، مواجهة الجزيرة ليست جديدة بالنسبة لي".

وستشهد قائمة الإسماعيلي غياب لاعب الوسط محمود عبد العاطي للإصابة، بينما تم استدعاء محمد عمار، مع عودة بيكيتي سيلفا من غينيا بيساو.

في المقابل، تخلف المغربي مراد باتنا، مهاجم الجزيرة الإماراتي، عن السفر في اللحظات الأخيرة مع بعثة فريقه إلى مصر، بعدما قرر المدرب الهولندي مارسيل كايزر، استبعاده من القائمة بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

وتضم قائمة الغائبين أيضا كلا من، خلفان مبارك والبرازيلي كينو للإصابة، وعلي مبخوت وعمر عبد الرحمن (عموري)، للإرهاق.

وفاز الإسماعيلي على أهلي بنغازي الليبي في المرحلة الماضية ذهابًا بنتيجة 4-2، وخسر العودة بهدف دون مقابل؛ ليحسم تأهله إلى ثُمن النهائي بالفوز 4-3 في مجموع المباراتين.

في المقابل تخطى الجزيرة عقبة النصر العماني بفوز 1-0 خارج ملعبه ذهابًا، ثم كرر انتصاره وسط أنصاره بنتيجة 3-1؛ ليتأهل إلى دور الـ16؛ ويضرب موعدًا مع الإسماعيلي، أحد ممثلي الكرة المصرية في البطولة، مع مواطنه الاتحاد السكندري.

وستقام مباراة الإياب في 26 نوفمبر في الإمارات.