«السيرك القومى» يفوز بجائزة العرض المفضل جماهيريا بمهرجان فيتنام

فاز لاعب السيرك القومى الفنان أحمد ياسين، بجائزة العرض المفضل جماهيريا فى مهرجان هانوى الدولى لفنون السيرك بفيتنام، الذى أقيم فى الفترة من ١٤ حتى ٢١ أكتوبر الجارى.

وكان السيرك القومي قد شارك في مهرجان فنون السيرك بفيتنام ضمن حرص وزارة الثقافة على مشاركة الفرق الفنية التابعة لها فى مختلف المهرجانات الدولية، وذلك بهدف خلق جسور التواصل بين مصر ومختلف بلاد العالم.

وقدم السيرك المصري في المهرجان مجموعة من الفقرات فى المهرجان حازت على إعجاب الجمهور، حيث قدم الفنان محمد النوبي والفنان إيهاب وصفي فقرة الحربة والمطبخ، والفنان إبراهيم عبد السلام فقرة الساحر، والفنان محمود التلباني فقرة التوازن، والفنان أحمد ياسين فقرة البلانصات.

ومن جانبه اشاد سفير مصر في هانوي محمود نايل، بالمشاركة المتميزة لفناني السيرك القومي المصري في المهرجان، وقال في تصريحات له على هامش حفل افتتاح المهرجان، إن هذه المشاركة امتداداً للتعاون الثقافي المتميز بين البلدين، بهدف المزيد من تبادل الخبرات وإبراز التراث المصري في هذا المجال.