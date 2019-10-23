 «السيرك القومى» يفوز بجائزة العرض المفضل جماهيريا بمهرجان فيتنام - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 4:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

«السيرك القومى» يفوز بجائزة العرض المفضل جماهيريا بمهرجان فيتنام

السيرك المصري يفوز بجائزة العرض المفضل للجمهور
السيرك المصري يفوز بجائزة العرض المفضل للجمهور

نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 4:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 4:36 م

فاز لاعب السيرك القومى الفنان أحمد ياسين، بجائزة العرض المفضل جماهيريا فى مهرجان هانوى الدولى لفنون السيرك بفيتنام، الذى أقيم فى الفترة من ١٤ حتى ٢١ أكتوبر الجارى.

وكان السيرك القومي قد شارك في مهرجان فنون السيرك بفيتنام ضمن حرص وزارة الثقافة على مشاركة الفرق الفنية التابعة لها فى مختلف المهرجانات الدولية، وذلك بهدف خلق جسور التواصل بين مصر ومختلف بلاد العالم.

وقدم السيرك المصري في المهرجان مجموعة من الفقرات فى المهرجان حازت على إعجاب الجمهور، حيث قدم الفنان محمد النوبي والفنان إيهاب وصفي فقرة الحربة والمطبخ، والفنان إبراهيم عبد السلام فقرة الساحر، والفنان محمود التلباني فقرة التوازن، والفنان أحمد ياسين فقرة البلانصات.

ومن جانبه اشاد سفير مصر في هانوي محمود نايل، بالمشاركة المتميزة لفناني السيرك القومي المصري في المهرجان، وقال في تصريحات له على هامش حفل افتتاح المهرجان، إن هذه المشاركة امتداداً للتعاون الثقافي المتميز بين البلدين، بهدف المزيد من تبادل الخبرات وإبراز التراث المصري في هذا المجال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك