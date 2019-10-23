جامعة مطروح: تزيين جدران وميادين المحافظة بمبادرة «الفن التشكيلي في الشارع»

قال الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح ،إنه تم أطلاق مبادرة "جامعة مطروح الخضراء" ومبادرة "الفن التشكيلي في الشارع"، والتي تهدف إلي تزيين الجدران بالرسوم التشكيلية، بهدف تجميل الميادين والشوارع بمدن المحافظة ،وتعميق مفهوم المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،حيث تم مناقشة ما تم إنجازه في مشروع "محو الأمية"، وذلك في إطار دور الجامعة بمحو الأمية على مستوى المحافظة،و مبادرة "صنايعية مصر"، والتى تهدف لإعادة الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء، والعمل على إحيائها، للحفاظ على الهوية وملامحها المتفردة ضمن الإستراتيجية الهادفة لتحقيق محاور التنمية المستدامة.

كما ناقش المجلس دور الجامعة نحو تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا، وتهدف للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة لها بالتعاون مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأكد المجلس على ضرورة إطلاق القوافل المتكاملة لخدمة المجتمع،وتطوير المناطق العشوائية، وتوعية الطلاب بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، والحد من التلوث البيئي داخل كليات الجامعة.