سنغافورة تمنع الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا من دخول أماكن العمل

أعلنت سنغافورة أنه لن يتم السماح سوى للأشخاص المطعمين بالكامل أو من تعافوا مؤخرا من فيروس كورونا بدخول أماكن العمل اعتبارا من يناير المقبل، بينما سيتحتم على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح أن تكون نتائج الاختبارات التي خضعوا لها للكشف عن فيروس كورونا سلبية قبل أن يسمح لهم بالدخول.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم السبت: "الموظفون غير الملقحين لن يُسمح لهم بالعودة إلى مكان العمل إلا إذا جاءت نتائج اختباراتهم سلبية لكوفيد-19 قبل عودتهم لأماكن العمل وسيتعين عليهم دفع تكاليف تلك الاختبارات"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أن شروط الاختبارات ستطبق أيضا على الأشخاص غير المؤهلين طبيا لتلقي اللقاحات والنساء الحوامل.

والأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19 خلال الـ270 يوما الماضية من ضمن الفئة المسموح لها بالدخول.