أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني أن استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة الدولية، يؤكد استخفافها بالمواقف الدولية الداعية للتهدئة وإحلال السلام في اليمن.

وقال الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن هذه الأنشطة الإرهابية تؤكد مضي مليشيا الحوثي في نهج التصعيد؛ تنفيذا للاملاءات الايرانية، وعدم اكتراثها بالماساة الانسانية المتفاقمة لليمنيين‏".

وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤكد - من جديد - أن مليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن "القاعدة وداعش"، وأن استمرار استغلالها لاتفاق ستوكهولم للسيطرة والتواجد على أجزاء من الشريط الساحلي في محافظة الحديدة والتخطيط لشن هجمات ارهابية، بات يمثل تهديدا جدي وخطير للامن والسلم الإقليمي والدولي‏.

وثمن الإرياني، جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في احباط هذه المخططات وتأمين التجارة العالمية وخطوط الملاحة، واخرها استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة، وتدمير اربع زوارق مفخخة تم تجهيزها لتنفيذ هجمات ارهابية، ليصل إجمالي ما تم تدميره إلى (91) زورق مفخخ.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الامن والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الأنشطة الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الارهاب، وفرض العقوبات على قياداتها، وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة "كمجرمي حرب".