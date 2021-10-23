شركات السياحة تناشد السلطات السعودية لفتح العمرة للمصريين

أعلن عدد من أصحاب شركات السياحة أنهم سيوجهون نداء رسميا من خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بضرروة فتح العمرة للمصريين حفاظا على استثمارات بمليارات الجنيهات وعدم تشريد ألاف العاملين بالقطاع وتحقيقا لرغبات المواطنين المصريين الراغبى فى أداء شعائر العمرة منذ فترة طويلة.

كما ناشد أصحاب ومديرو شركات السياحة المسئولين بالحكومة بضرورة مخاطبة السلطات السعودية لفتح العمرة للمواطنين المصريين والتأكيد على الالتزام بجميع الاجراءات التى تقرها السلطات السعودية بشأن الوقاية من فيروس كورونا.. كما طالبوا المسئولين بوزارة السياحة والآثار بضروة إقرار الضوابط المصرية للعمرة بمجرد سماح المملكة العربية السعودية لمصر بأداء مواطنيها للعمرة استعدادا لانطلاق الرحلات فى أقرب وقت ممكن.

ورحبت شركات السياحة بالقرارات الاخيرة التى أصدرتها السلطات السعودية بشأن ضوابط الصلاة فى المسجد دون تباعد اجتماعى وكذلك قرارات الهيئة العامة للطيران المدنى التى أصدرت تعليماتها لشركات الطيران بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة العربية السعودية واعتبروها بادرة أمل لاقتراب أداء المصريين للعمرة خلال الفترة القليلة القادمة.

ومن المقرر أن تشهد الاساببع المقبلة قيام المملكة بتحديد أعداد المعتمرين من مختلف دول العالم بما يتناسب مع قراراتها الجديدة بفتح كامل سعة المسجد الحرام امام المعتمرين من الداخل السعودى ومن خارجه.. وسيكون اعداد المعتمرين الذين سيتم تحديدهم المؤشر الرئيسى لتحديد أعداد الحجاج من مختلف دول العالم فى الموسم المقبل.

كانت مصادر سياحية قد كشفت أن رحلات موسم العمرة الحالى بالنسبة للمواطنين المصريين دخلت فى نفق مظلم نتيجة تداعيات الموجة الرابعة لجائحة كورونا بعد ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس بين المواطنين خلال الايام الماضية.. واشارت المصادر إلى أن جهات حكومية حسمت الأمر بالنسبة لرحلات العمرة بأن الشهور الثلاثة المتبقية من العام الحالى لن تشهد أى جديد فى ملف العمرة بالنسبة للمصريين إلا أنه لن يتم الاعلان عن ذلك رسميا. وأكدت المصادر أن هناك أولويات أخرى أمام الحكومة تحظى باهتمام المواطن المصرى ليس من بينها استئناف رحلات العمرة فى الوقت الحالى أهمها توفير التطعيم لعدد كبير من المواطنين وعلاج المصابين بالفيروس، وكذا استكمال المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.