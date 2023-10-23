خبير قانوني: خروج المصريين بالملايين تفويض رسمي للرئيس للحفاظ على أمن مصر القومي

أكد الخبير القانوني الدكتور غلاب الخطاب، أن خروج المصريين في جميع المحافظات بهذا الشكل الرائع وبهذا العدد الهائل يعد تفويضا رسميا للرئيس السيسي لاتخاذ ما يراهمن قرارات لحماية أمن مصر القومي والحفاظ أيضا على القضية الفلسطينية.

وأضاف الحطاب في بيان له، أن الشعب المصرى أثبتت أنه يعشق ويقدس فلسطين وأن القضية في عقل وقلب كل مصري، وأنه شعب تتحطم على صخرته كل المخططات والمؤامرات.

وتابع أن خروج المصريين يعد رفضا قاطعا وحاسما للتوطين والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن رسائل الرئيس اليوم في قمة القاهرة للسلام كانت واضحة وأكدت دور مصر المحوري في نصرة القضية الفلسطينية وأنه لا بديل عن حل الدولتين.

وطالب الحطاب المجتمع الدولي بالتوقف عن الكيل بمكبالين وازدواجية المعايير قائلا: آن الآوان أن يرى العالم المآسي الإنسانية التي تحدث في فلسطين وينتفض لها.