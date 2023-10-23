الهلال الأحمر بسيناء: مطار العريش استقبل 5 طائرات محملة بأطنان المساعدات الإنسانية لغزة

كشف محمد عزمي، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، عن آخر المساعدات الإنسانية التي وصلت لمطار العريش، من دول عربية عدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على قناة «الأولى المصرية»، مساء الأحد، أن المطار استقبل 5 طائرات تحمل أطنانا من المساعدات الغذائية والمواد والمستلزمات الطبية الموجهة لقطاع غزة، مضيفا أنها قادمة من الهند وقطر والجزائر.

وأشار إلى أنه تم تفريغ حمولات هذه الطائرات ونقلها من المطار إلى مخازن؛ لحين التنسيق لفتح المعبر، منوها بأن هناك تنسيق مصر فلسطيني لإدخال 40 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهالي بالقطاع، هذا إلى جانب إدخال 20 شاحنة أمس.

ودخلت الدفعة الإغاثية الثانية من قافلة المساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصري، والتي تتكون من 17 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية من مواد طبية وأغذية.

وارتفع عدد الشاحنات التي وصلت إلى غزة خلال 48 ساعة إلى 37 شاحنة، بعد أن وصل أمس 20 شاحنة للأراضي الفلسطينية عبر الهلال الأحمر المصري، والتي سلمها لنظيره الفلسطيني بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».