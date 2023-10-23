المكتب الحكومي في غزة ينفي دخول الوقود إلى القطاع منذ بداية العدوان

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، صباح اليوم الاثنين، بعض التصريحات والأخبار المتداولة، بشأن دخول الوقود إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان.

وقال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الاثنين: «نفيًا لبعض التصريحات والأخبار المتداولة، فإننا نؤكد عدم دخول الوقود إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان».

وذكر أن «الشاحنات التي وصلت خلال اليومين الماضيين لم تشمل أية كميات وقود، رغم الحاجة الملحة والعاجلة له لضمان استمرار عمل المنظومة الصحية والخدماتية بالقطاع».

وحذرت الأمم المتحدة من مغبة نفاد الوقود في قطاع غزة في غضون ثلاثة أيام، مشددة على وجوب السماح بدخول الإمدادات إلى القطاع المحاصر من القوات الإسرائيلية.

وأوضح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني - في تقرير نشر على موقع المنظمة – أن نفاد الوقود يعني عدم إمكانية توافر المياه الصالحة للشرب، ويعيق استمرار عمل المستشفيات والمخابز، كما أنه يمنع وصول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليه.

وأضاف: «أونروا هي أكبر جهة فاعلة إنسانية في قطاع غزة، وبدون الوقود فإننا سوف نخذل سكان غزة الذين تتزايد احتياجاتهم كل ساعة، ولا يمكن أن يحدث هذا».

ودعا كل الأطراف إلى السماح بدخول إمدادات الوقود إلى قطاع غزة فورًا، موضحًا أن الوكالة تستضيف حاليًا أكثر من نصف مليون شخص، من أصل حوالي مليون نازح في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأعرب عن ترحيبه بتسيير أول قافلة مساعدات إنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، ذاكرًافي الوقت نفسه أن غزة بحاجة إلى خط إمداد إنساني متواصل وموسع.