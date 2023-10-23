زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمراكز المنيا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة "100 مليون شجرة"، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال توفير مساحات خضراء والحد من التلوث، ما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين، ويحقق البعد الجمالي بمدن ومراكز المحافظة.

من جانبه تابع الدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، زراعة 50 شجرة زينة ومثمرة بجوار مطافي سمالوط على الطريق الدائري، مؤكدا استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل وشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

وفي مركز مطاي، أكد هشام فايز رئيس المركز، زراعة 133 شتلة مثمرة وغير مثمرة بالطريق الدائري بمطاي، وقص فروع الأشجار التي تحجب الرؤية على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى قص الحشائش وتهذيب الأشجار وري حديقة ميدان الشهيد وميدان السلام، وري الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي ودائري مطاي بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي.