محافظ الغربية يؤكد استمرار متابعة ملفات التصالح

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعا موسعا مع لجنة من مديري الإدارات المعنية بملف التصالح بالديوان العام؛ لمتابعة معدلات الأداء بملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة، ومناقشة آليات تسريع وتيرة العمل لإنهاء الملفات في أسرع وقت؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، بهذا الملف الحيوي.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ، اللجنة باستمرار الجولات المفاجئة على المراكز التكنولوجية لإنهاء الملفات وفقا للمدة الزمنية المقررة، والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، والجدية في العمل، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل تبعاً لمنهجية موحدة.

وشدد المحافظ، على العمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية؛ تحقيقا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة، حتى يتسنى إنهاء جميع الأوراق، ليتم مراجعتها في أسرع وقت، ودفع العمل وتبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تمامًا بنطاق المحافظة.

وتابع المحافظ، معدلات الأداء ومستجدات العمل بملف التصالح، وراجع عدد الطلبات المقدمة بكل مركز، وعدد الطلبات الموجودة بكل لجنة مختصة سواء الأمانة الفنية، أو اللجنة الفنية وغيرها، وأعداد الطلبات بالإدارات الهندسية المختصة بالبت في التصالح في بعض مخالفات البناء، وما تم إنهاؤه من طلبات، موجها بأهمية استيفاء الطلبات المقدمة للتصالح، والعمل على الانتهاء من الطلبات المقدمة كافة.

وأكد المحافظ، ضرورة تدقيق البيانات والنماذج الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددا على ضرورة نهو جميع الملفات بمختلف مراكز وقرى المحافظة تبعا للمدة الزمنية المقررة.

كما وجه بسرعة مراجعة المستندات الورقية لكل ملف، مع استمرار انعقاد اللجان المختصة بالتصالح بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءاتهم، والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي حفاظا على حق الدولة، مؤكدا أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين حيال مهامهم المنوطة بهم في هذا الملف.