محافظ أسوان يستعرض مع وزيري التموين والزراعة آليات ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية

شارك اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، في الاجتماع الذي عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المحافظين.

وتناول الاجتماع استعراض آلية ضبط الأسعار وتوفير كل السلع الغذائية والأساسية، واللحوم والدواجن والبيض، بالمجمعات الاستهلاكية بكميات مناسبة في الأسواق وبأسعار مخفضة؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية المطالب الجماهيرية، ومراعاة للظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين ورفع أي معاناة عن كاهلهم.

كما تناول الاجتماع، تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية بتنظيم الحملات المستمرة الهادفة لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، والتعامل بحزم مع أي منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت في حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة، حيث إنه لن يسمح بأي احتكار للسلع في الأسواق والمحلات من أجل توفير الاحتياجات اليومية من كل السلع الاستراتيجية والاستهلاكية، وفقًا للمواصفات المطلوبة وبالجودة العالية.