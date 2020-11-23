قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الإصابات بفيروس كورونا بين الطلاب والمدرسين في حدود آمنة جدًا، معقبًا: «مش هينفع كل يوم نخوض في الحديث ده»، على حد تعبيره.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن الوزارة ستتخذ أي إجراء إضافي حال حدوث أي مستجدات تستدعي ذلك، متابعًا: «مش كل حالة نسمع عنها في أي مكان نعيش في هذه الحالة».

وذكر أن هناك بعض الناس يستهدفون إيقاف الحياة في مصر، سواء التعليم أو الاقتصاد أو الطيران والسياحة وغيرها، مضيفًا: «الإغلاق ليس في مصلحتنا أو مصلحة أحد، لا الطلاب ولا أولياء الأمور».

وتابع: «مهتمون باستكمال المحتوى التعليمي، ومن يعتقد أننا نستطيع إغلاق المدارس في هذه الظروف ونقعد نلعب وننجح ده بقى اللي مش هيحصل، لو المدارس اتقفلت ومكملناش هنقعد في نفس السنة، مش هننجح بنصف المنهج»، وفقًا لذكره.

وأوضح أن الوضع لا يمكن أن يحتمل عجز في تغطية المناهج عامين متتالين، مضيفًا: «يهمنا كلنا أن نستكمل أطول مدة ممكنة حتى لا يضيع العام الدراسي علينا».