الأهلي يعلن ضم أحمد رمضان بيكهام لمدة 5 مواسم

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أعلن النادي الأهلي اليوم الاثنين، عن ضم أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، وذلك بعقد لمدة خمسة أعوام.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم أن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق نجح في الحصول على توقيع اللاعب بعد الانتهاء من كافة الإجراءات مع ناديه وادي دجلة.

وأضاف النادي :"وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد".

وأوضح :"وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته."