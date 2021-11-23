تموين مطروح: ضبط 668 قطعة جلاش وكيك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قال حسن الشيباني مدير مديرية تموين مطروح، إن حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 14 مخالفة المتنوعة، كان أبرزها ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 668 عبوة كيك وجلاش وعصائر وبسكويت كلها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أن المخالفات عبارة عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، عدم نظافة أدوات العجن المستخدمة في إنتاج الخبز، بيع بأزيد من السعر المقرر، عرض وبيع لحوم بدون غطاء، عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع.

وأكد أنه تم قيد المحاضر بقسم شرطة مرسى مطروح؛ تمهيدا للعرض على النيابة​ العامة.