طرح الفنان الشاب مصري، أغنية جديدة بعنوان "خاينين" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع نوار البحيري.

وتقول كلمات الأغنية: "ياللي جيتوا سنين علينا احنا من الجرح استوينا.. اوعوا تفتكروا أما تيجوا، هنمدلكم في يوم إيدينا.. الخيانة صعبة منكم ياللي أنا كنت مأمنكم، ذنبي إيه أنا في نجاحي ولا ذنبي إيه أنا في فشلكم، خاينين خاينين.. سكاكين سكاكين تطعن في الضهر وتقسمك نصين".

"خاينين" هي الأغنية السابعة التي يقوم مصري بطرحها حتي الآن من ألبومه الجديد على طريقة السينجل، حيث سبق وطرح أغاني عديدة هم "قبلة حياة" و"فتحت بابها"و"سلملي عالندالة"و"عايم غرقان" و"مشاعر إيه" و"زنانة"، وتعاون خلالهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم محمد قماح، مصطفي العسال، وسلامة علي، وأحمد عزت، وحمدية التيتي، ومحمود مزاح، ونوار البحيري وغيرهم.

من جانبه، قال "مصري" إنه انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنيتين جديدتين على طريقة السينجل هما "متخسرونيش" و"مخزن الأحزان"، موضحًا أن الأغاني متنوعة ما بين اللون الشعبي والطرب، ومن المقرر أن يتم طرحهما خلال الفترة المقبلة.