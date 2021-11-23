 السعودية تدين اقتحام ميليشيا الحوثي مقر السفارة الأمريكية في صنعاء - بوابة الشروق
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السعودية تدين اقتحام ميليشيا الحوثي مقر السفارة الأمريكية في صنعاء

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 3:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 3:46 م

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء باليمن الشقيق، واحتجازها عددًا من منسوبي السفارة والعاملين بها.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، أكدت الوزارة بأن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، كما تطالب الوزارة بسرعة الإفراج عن منسوبي السفارة الأمريكية.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن الشقيق، وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.


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