أحمد موسى: قيادة أبي أحمد الجيش الإثيوبي تعني هزيمته

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قال الإعلامي أحمد موسى، إنّ الأوضاع تتدهور بشكل كبير في إثيوبيا، مؤكّدًا أن قيادة رئيس الوزراء أبي أحمد للجيش يؤكد خسارته.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ سقوط العاصمة أديس أبابا يعني سقوط آبي أحمد ونظامه بشكل كامل.

وتابع: "قوات تيجراي تحركت من الشمال صوب عفر ثم باتي أسعيتا وأمهرة وتتجه نحو ميللي لقطع كل خطوط الاتصال والننقل مع أديس أبابا".

ولفت إلى أن المبعوث الأمريكي غادر أديس أبابا بما يعني فشل الجهود الأمريكية لرأب الصدع بين الجانبين، ما يعني أنّ العاصمة ستسقط عما قريب في يد قوات تيجيراي.

وأكمل: "الأقوى سيحسم المعركة وطالما أن آبي أحمد أعلن أنه سيقود الجيش فهذا معناه إقرار بالهزيمة".

وأعلنت الأمم المتحدة إجلاء جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين من إثيوبيا التي تشهد حربًا، حسبما جاء في وثيقة رسمية.

وطلبت تعليمات أمنية داخلية للأمم المتحدة، من الهيئة أن تنظم عملية الإجلاء وتحرص على أن يغادر جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين ممن يحق لهم بذلك، إثيوبيا في موعد أقصاه 25 نوفمبر 2021.

ودعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا، في وقت أعلنت قوات جبهة تحرير تيجراي أنها باتت على مسافة 200 كلم برا عن العاصمة أديس أبابا.

كما حثّت ألمانيا رعاياها، على مغادرة إثيوبيا على أول رحلات تجارية متاحة، لتنضم بذلك إلى فرنسا والولايات المتحدة اللتين طلبتا من مواطنيهما أيضا المغادرة على الفور.

ويشهد شمال إثيوبيا معارك منذ نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد جنودا إلى إقليم تيجراي للإطاحة بالحزب الحاكم آنذاك، جبهة تحرير تيجراي.