وفد فلسطيني يدعو إلى إنشاء تحالف برلماني عربي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي

دعا وفد منظمة التحرير الفلسطينية خلال زيارته اليوم الأربعاء، مجلس الأعيان الأردني، إلى إنشاء تحالف برلماني عربي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان العين نايف القاضي، الوفد الفلسطيني، والذي يضم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح، ورئيس لجنة مناهضة الفصل العنصري التابعة للمجلس الوطني الدكتور سنان شقديح، ومدير دائرة مناهضة الفصل العنصري الدكتور ماهر عامر.



وقال القاضي، بحضور العين أحمد الطبيشات والعين محمود أبو جمعة، والنائب خليل عطية، إن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها الداخلية والخارجية، وتعتبر القضية المقدسة لدى الشعب والقيادة الأردنية.



وأكد أن للأردن موقفا ثابتا ومستمرا في دعم القضية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إزالة الاحتلال وإنهاء الصراع عبر حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطن الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1997.



وبين العين القاضي أن القدس والوصاية الهاشمية عليها هي واقع تاريخي وواجب قومي وإسلامي لا يمكن التخلي عنها مهما بلغت الضغوط والمحاولات التي واجهها الأردن على مدى أكثر من 70 عاما، والتي لم تؤثر على التزام المملكة وموقفها إلى جانب الحقوق الوطنية لشعب الفلسطيني.



وأبدى الاستعداد لمساندة أي تحرك فلسطيني جاد ونابع عن رغبة الفلسطينيين، ويهدف إلى تمكينهم في الحصول على حقوقهم المشروعة، داعيا إلى وحدة الصف الفلسطيني في الداخل الذي يؤثر اختلافه وانقسامه على خدمة القضية الفلسطينية.



من جهته، قال رئيس الوفد الفلسطيني رباح إن التحرك الفلسطيني يأتي في مرحلة مهمة بهدف إنشاء تحالف برلماني عربي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي، مبينا أن فلسطين كانت قد تقدمت إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى بشأن توضيح مفهوم الاحتلال الإسرائيلي، الذي وصفه بأنه احتلال استيطاني واستعماري يمارس الفصل العنصري دائما.



بدورهما، تحدث الطبيشات و أبو جمعة، عن مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمه في ظل التوجيهات الملكية للوقوف مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة.