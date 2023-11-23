ترامب: تأخر صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل يعكس تراجع مكانة واحترام أمريكا في العالم

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على التأخر في تنفيذ صفقة إطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس"، وقال إن ذلك يعود إلى عدم احترام الولايات المتحدة في العالم.



وكتب ترامب في حسابه على موقع "تروث سوشال" الإلكتروني: "صفقة الرهائن تأخرت كثيرا، كلام كثير دون تحرك. بعض الرهائن محتجزون لدى عصابات إجرامية لا تسيطر عليها حماس، هذا يعني صفر احترام للولايات المتحدة وقيادتنا غير الكفؤة"، بحسب موقع "روسيا اليوم الإخباري.



جدير بالذكر أن "حماس" وإسرائيل، توصلتا يوم الأربعاء الماضي، بوساطة مصرية قطرية، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، واتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية لمدة 4 أيام لتبادل العشرات من الرهائن والمعتقلين لدى كل منهما، وتبدأ الهدنة في تمام السابعة من صباح غد الجمعة.