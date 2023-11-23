الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تحتجز جميع طواقمنا في مفرق بلاطة وشارع القدس أثناء محاولتهم الوصول لإصابات بمحيط المخيم

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال تحتجز جميع طواقمه في مفرق بلاطة وشارع القدس، خلال محاولتهم الوصول لإصابات بمحيط مخيم بلاطة.

وأضاف أن قوات الاحتلال تحتجز 4 سيارات إسعاف عند مفترق بلاطة بنابلس شمالي الضفة الغربية.

وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني والأمم المتحدة، أجلت اليوم 190 جريحا ومريضا ومرافقيهم وعددا من الطواقم الطبية من مستشفى الشفاء في غزة إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة فيما لا يزال عدد من الجرحى ومرافقيهم في المستشفى.

وتم نقل الجرحى إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس ومرضى غسيل الكلى إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.

وشارك في عملية الإجلاء 14 سيارة إسعاف الهلال الأحمر وحافلتان للأمم المتحدة وعدد من المركبات.

واستغرقت العملية حوالي عشرين ساعة، حيث تم عرقلة القافلة وإخضاعها للتفتيش الدقيق خلال مرورها من الحاجز الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها الأمر الذي عرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.

فضلا عن احتجاز ثلاثة مسعفين ومرافق جريح، فيما تم لاحقا إطلاق سراح اثنين من المسعفين ومرافق الجريح ولا يزال المسعف عوني خطاب محتجزا حتى هذه اللحظة.