حزب الله اللبناني يعلن مهاجمة 11 موقعا إسرائيليا على الحدود الجنوبية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، مهاجمة 11 موقعا إسرائيليا على الحدود الجنوبية وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

وقال الحزب، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه"ببركة دماء الشهداء حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم قامت المقاومة الإسلامية بالإعلان عن مجموعة من العمليات في كل من الضهيرة (تجمع مشاة صهاينة)، وجل العلام (تجمع مشاة)، وموقع بركة ريشا، ومستعمرة سعسع (جنود مشاة صهاينة)، والراهب (دبابة بعدها قوة مشاة صهاينة)، وقاعدة ‌عين زيتيم قرب صفد (48 صاروخ كاتيوشا)، وموقع خربة ماعر ومرابضه، والمنارة (منزل فيه جنود صهاينة)، والراهب وتل شعر، وحرج راميم( تجمع جنود صهاينة)، ومحيط موقع المرج (تموضع جنود صهاينة)".

بدورها، قالت قناة المنار التابعة لحزب الله إن "طيران العدو الحربي أغار على منطقة جبل سويد ‫مقابل زبقين من الجهة الغربية".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة "شاليهات الأميركان" في بلدة "الخيام"، وطال القصف "منطقة الوزاني" واقتصرت الأضرار على الماديات، كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة "زبقين" وحي "الخرزة" في بلدة "عيتا الشعب" جنوب لبنان.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت، صباح اليوم، أطراف بلدات طيرحرفا"، و"شيحين" و"الجبين" ومنطقة "وادي حسن"، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على منطقة "العليق" الواقعة عند أطراف بلدتي "البستان" و"يارين" جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى".