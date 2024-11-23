شعبة الاتصالات والمحمول: نسبة زيادة الأسعار لم تحدد بشكل قاطع حتى الآن

قال محمد هداية نائب شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إنَّ نسبة زيادة أسعار خجمات المحمول لم تُحدَّد بشكل قاطع حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء السبت، أنَّ كل من يتحدث عن نسبة الزيادة هو حديث من وجهة نظر شخصية.

وأشار إلى أنَّ الزيادة ستكون بشكل مُقنَّن جدًا، باعتبار أن الأهم من زيادة الأسعار هو أن شبكات المحمول أصبحت سيئة، مؤكدا ضرورة تحسين جودة شبكات المحمول والاتصالات، ومن ثم بعدها يتم الحديث عن زيادة الأسعار.

وجدّد التأكيد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يُحدِّد حتى الآن نسبة الزيادة، مؤكدا أن الجهاز سيدرس قيمة الزيادة وسيراعي المستهلك.

ولفت هداية، إلى أن أحدًا لم يرفع الأسعار حتى الآن، على أرض الواقع، مؤكدا أن الجهاز القومي وافق بشكل مبدئي على زيادة الأسعار، ما يعني أنه من غير المستبعد التراجع عن الأمر.