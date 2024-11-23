بنوك محلية تدرس قرضا مشتركا بقيمة 100 مليون دولار لصالح الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين الحيوي

يدرس تحالف بنوك محلية توفير قرض مشترك بقيمة ١٠٠ مليون دولار لصالح الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين الحيوى، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن التحالف يضم بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والكويت الوطنى والتجارى الدولى وقطر الوطنى ويهدف القرض إلى المساهمة فى التكلفة الاستثمارية لإنشاء مصنع لإنتاج مادة الإيثانول الحيوى بطاقة 100 ألف طن سنويا بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط.

وبحسب المصادر فإن البنوك تنتظر موافقة البنك المركزى على توفير القرض بالعملة الأجنبية وهو الأمر يستغرق مزيدا من الوقت مع ترجيح عدم الموافقة بسبب نقص العملة الأجنبية بالبنوك، وبالتالى من المرجح أن تتولى بنوك خليجية توفير القرض الدولارى.

يذكر أن الإيثانول الحيوى يُستخدم فى مجالات صناعة الأحبار والدهانات وكذلك فى المجالات الطبية فى صناعة المطهرات كما يمكن استخدامه كمادة خام فى إنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل إنتاج حامض الخليك، الأسيتالدهيد، الأسيتون، الإيثيل أسيتات، الإيثيلين، وإنتاج بعض المنتجات الثانوية مثل ثانى أكسيد الكربون الذى يستخدم فى صناعة المشروبات الغازية ومنتج الفيناس (المجفف) والذى يستخدم كمركز أعلاف.

وفى عام 2021، عقدت وزارة البترول الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للإيثانول الحيوى بهدف إنتاج مادة الإيثانول الحيوى المستخدمة فى العديد من المجالات الصناعية بغرض تأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض، ويضم هيكل مساهمى الشركة عدة شركات تابعة لوزارة البترول منها شركة غاز مصر والقابضة للبتروكيماويات.