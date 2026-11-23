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أكمل موقع الإطلاق لمهمة "شنتشو-24" الفضائية الصينية المأهولة جميع الاستعدادات، مع تجهيز المعدات والأفراد والأنظمة بالكامل.

وأكملت مهمة "شنتشو-24" يوم السبت الماضي آخر تدريباتها المشتركة الشاملة لجميع الأنظمة، وهو آخر تدريب من هذا النوع قبل الإطلاق. وأفاد موقع الإطلاق بأن الصاروخ والمركبة الفضائية وجميع أنظمة موقع الإطلاق في حالة جيدة.

وستستمر أعمال الفحوصات الوظيفية، والاختبارات المشتركة، وتحميل الوقود حسب الجدول المحدد قبل الإطلاق، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وفي 17 نوفمبر ، تم نقل مجموعة المركبة الفضائية "شنتشو-24" وصاروخها الحامل "لونج مارش-2 إف" إلى منطقة الإطلاق.