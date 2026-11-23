أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود جنوب غربي أوديسا كانت تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا، إضافة لاستهداف مرافق البنية التحتية لميناء إسماعيل الأوكراني.

وجاء في بيان الوزارة: "في ميناء إسماعيل بمقاطعة أوديسا، تم ضرب مرافق البنية التحتية للموانئ المشاركة في تسليم المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم استهداف سفينة شحن جنوب غربي أوديسا كانت تنقل معدات عسكرية".

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت خلال الليل منشآت وبنية تحتية في ميناء إسماعيل الأوكراني.

وأضافت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت محطة كهرباء فرعية في مقاطعة دنيبروبتروفسك، كانت تغذي مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، إضافةً لضرب قاطرتي سكة حديد في مقاطعة دنيبروبتروفسك تستخدمان لنقل الأسلحة للقوات الأوكرانية.

يأتي ذلك فيما أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، عن تضرر مستودع في منطقة بودولسك بالعاصمة. وفي وقت سابق من اليوم تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في كييف.

كما تضررت مرافق البنية التحتية للنقل في مدينة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، حسبما ذكر رئيس الإدارة الإقليمية للمقاطعة، ألكسندر جانجا، دون تقديم تفاصيل أخرى.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 192 طائرة بدون طيار (درون) أوكرانية في أجواء إقليمي كراسنودار وبيرم وجمهوريات تتارستان وبشكيريا والقرم ومقاطعات بريانسك وبيلجورود وفورونيج وفولجوجراد وكيروف وأوريول وبينزا وروستوف وساراتوف وسامارا وتامبوف وأوليانوفسك.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، ألكسندر شوفايف، عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء استهداف القوات الأوكرانية للمقاطعة خلال اليوم الماضي، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وكتب شوفايف في قناته على تطبيق "ماكس"، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية أراضي مقاطعة بيلجورود 138 مرة خلال اليوم الماضي، ما أدى لمقتل شخص، وإصابة 10 آخرين من بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاماً وشاب يبلغ من العمر 17 عاماً.

وأشار حاكم المقاطعة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 179 طائرة درون في أجواء المقاطعة.