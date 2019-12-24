

يتفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، غدا الثلاثاء، مدينة الطور، ومن المقرر أن يفتتح خلال هذه الجولة، 30 فصلا دراسيا جديدا، كتوسعات ببعض المدارس ، لاستيعاب زيادة كثافة الطلاب.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن هذه التوسعات جرى إنشائها، لاستيعاب زيادة الإقبال علي هذه المدارس، موضحا أنه جرى إنشاء 10 فصول بمدرسة المروة الابتدائية، بحي الطور الجديد، و 8 فصول بمدرسة علي مبارك الابتدائية، و 12 فصلا للتعليم الثانوي بمدرسة الأهرام الرسمية للغات .

كما سيشهد المحافظ حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول بمدرسة الزهور الإعدادية بمدينة الطور .

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، إن المحافظ سيفتتح غدا خلال الجولة، ملعبين أحداهما بحي الروضة، والأخر بحي الزهراء، كما سيتفقد التشطيبات النهائية الجارية، بمسجد الرحمة، ودار المناسبات، والإسكان البدوي بقرية الجبيل.