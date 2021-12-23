الكويت تدين بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة.

وقالت الخارجية في بيان لها، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، إن "استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها".

وأكدت "وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها".