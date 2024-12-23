سول: المحكمة الدستورية تعقد جلسة استماع تمهيدية بشأن عزل الرئيس الجمعة المقبل

أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنها ستعقد أول جلسة استماع تحضيرية لمحاكمة عزل الرئيس يون سوك يول هذا الأسبوع بحسب ما كان مخطط له.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المحكمة قولها اليوم الاثنين، إن جلسة الاستماع ستعقد يوم الجمعة المقبل، وإنها ستعتبر أن يون قد تلقى الوثائق اللازمة المتعلقة بمحاكمته بغض النظر عما إذا كان قد استلمها أم لا ، حيث تم تسليمها من قبل هيئة البريد يوم الجمعة الماضي.

وكانت المحكمة قد أعلنت في مطلع الأسبوع أنها فشلت في تسليم الرئيس الوثائق المرسلة منها والمتعلقة بمحاكمته لعزله من الحكم.

وتتطلب إحدى الوثائق من الرئيس الرد خلال سبعة أيام، من تاريخ استلامها .