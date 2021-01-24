العاهل السعودي يصدر عددا من الأوامر الملكية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا مساء اليوم الأحد، بتعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمرا اخر بإعفاء أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظًا للبنك المركزي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الديوان الملكي السعودي، ما صدر اليوم من أوامر ملكية، أخرى بينها، إعفاء فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك من منصبه كمستشار في الديوان الملكي السعودي، قبل تعيينه بأمر ملكي آخر محافظًا للبنك المركزي.