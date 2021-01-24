قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيبدأ اليوم الأحد 24/1/2021، وحتى يوم الخميس 4/3/2021، فى تسليم 1392 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم مراعاة اتخاذ عدة إجراءات أثناء تسليم الوحدات لمستحقيها، والتى تقلل من حدوث أى تجمعات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم العمارات بقطاع أ بمنطقة الـ800 فدان أرقام (420 – 421 – 422 – 423 – 424 – 425 - 426 - 427)، الأسبوع الأول بدءا من اليوم الأحد 24/1/2021، وحتى يوم الأربعاء 27/1/2021، صم ياقى العمارات على التوالى.