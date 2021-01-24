 وزير الاقتصاد الألماني يطلب من تايوان توريد المزيد من الرقائق لصناعة السيارات الألمانية - بوابة الشروق
الأحد 24 يناير 2021 6:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

وزير الاقتصاد الألماني يطلب من تايوان توريد المزيد من الرقائق لصناعة السيارات الألمانية

مصانع السيارات الألمانية
مصانع السيارات الألمانية
د ب أ
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 5:45 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 5:45 ص

 طلب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من الحكومة التايوانية زيادة الإمدادات لصناعة السيارات فى ألمانيا التى تعانى من مشكلات في ضوء النقص العالمي في الرقائق الدقيقة وأجهزة الاستشعار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأشار ألتماير في رسالة إلى وزير الاقتصاد التايواني ونائب رئيس الوزراء اطلعت عليها وكالة بلومبرج إلى الأهمية الشديدة لأشباه الموصلات في صناعة السيارات.
وكتب ألتماير أن النقص الحالي يهدد انتعاش قطاع السيارات في ألمانيا وبالتالي تنشيط الاقتصاد العالمي. ودعا الحكومة التايوانية إلى توضيح ذلك لمنتج الرقائق الرئيسي في البلاد شركة "تي إس إم سي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك