 الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مزيد من الأموال لأوكرانيا في ظل التوترات مع روسيا - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مزيد من الأموال لأوكرانيا في ظل التوترات مع روسيا

بروكسل (د ب ا)
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 3:58 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 3:58 م

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين تقديم حزمة دعم مالي طارئة جديدة لأوكرانيا بقيمة أكثر من مليار يورو (1ر1 مليار دولار) في ظل التوترات الحدودية مع روسيا.

وقالت فون دير لاين إن التمويل يهدف لمساعدة أوكرانيا" تلبية احتياجاتها المالية بسبب الصراع".

وتريد فون دير لاين منح 600 مليون يورو من الحزمة لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، مع ذلك لم توضح جدول زمني لمنح دفعات الحزمة في بيانها الصحفي.

كما أعلنت فون دير لاين، أن المنح الأوروبية لأوكرانيا سوف تتضاعف هذا العام، حيث سوف يتم منحها 120 مليون يورو أخرى بدون تقديم تفاصيل محددة.

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