الرئيس الجزائري يغادر بلاده قادما إلى مصر

غادر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بلادها قادمًا إلى مصر، في في زيارة عمل وأخوة تدوم يومين.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن تبون استمع إلى النشيد الوطني بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين، واستعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية.

وكان في توديع الرئيس تبون، كل من الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

وزيارة تبون هي الأولى له لمصر منذ توليه منصبه،ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويناقش الرئيسان العلاقات المصرية الجزائرية خلال جلسة مباحثات بين الطرفين، إلى جانب القضايا العربية والإقليمية المشتركة.